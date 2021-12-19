Парижский уикенд! Водянова в золотистых шароварах грелась у камина, а Арно музицировал за пианино

Модель с русскими корнями призналась, что ее муж совсем не умеет готовить, зато обладает неплохим слухом и чувством ритма.

Наталья Водянова обрела счастье рядом с богатейшим наследником — французским бизнесменом Антуаном Арно. При этом в одном из интервью модель призналась, что ее возлюбленный совсем не умеет готовить. Даже самая простая яичница для него кулинарный шедевр. Своего мужа русская красавица из Нижнего Новгорода балует домашней кухней, к примеру, борщами или пельменями.

Эти блюда нравятся и детям Водяновой. А их у нее пятеро: старшие Лукас, Нева и Виктор от британского аристократа Джастина Портмана, младшие сыновья: Максим и Роман от французского предпринимателя Антуана Арно.

Свой уикенд Наталья Водянова провела у камина, облачившись в шелковые золотистые шаровары. А муж модели сел за пианино, порадовав любимую музицированием.

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