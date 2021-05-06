Бровки – у сына, носик – у дочки: Водянова показала, что переняли от нее дети

39-летняя Наталья Водянова – не только известная всему миру модель, но и многодетная мама. Звезда исхитрилась совместить успешную карьеру и богатую личную жизнь. Она два раза была замужем, и оба раза – счастливо.

Первым ее мужем был британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман, младший единокровный брат миллиардера Кристофера Портмана, 10-го виконта Портмана. Ему знаменитость подарила сына Лукаса Александра (в 2001 году), дочь Неву (2006-й) и через год сына Виктора.

В 2011-м Наталья объявила о разводе с Портманом. И в этом же году стало известно о ее отношениях с Антуаном Арно, французским бизнесменом, генеральным директором Berluti, сыном мультимиллиардера Бернара Арно. Ему топ-модель родила двух мальчуганов: в 2014-м Максима и через пару лет Романа.

Все дети похожи и на маму, и на своих отцов. Однако Водянова, как многие родительницы, старается найти в них что-то свое. В личном блоге она выложила фото Лукаса и Невы, где продемонстрировала, чем они на нее похожи. У сына, ей показалось, такие же брови домиком, а у дочки похожий носик, который она так же морщит.

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