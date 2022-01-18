«Я привязана больше к Алисе»: мама Тимати — об отношениях с внуками

Симона Юнусова рассказала об отношениях с внуками. Если старшую Алису мама Тимати воспитывает с рождения, то вот с младшим Ратмиром она видится намного реже. В свое время Анастасия Решетова не стала отдавать мальчика на воспитание Симоны, которая чувствует, что сейчас недостаточно близка с малышом.

Многих из поклонников возмущает такая позиция знаменитой бабушки и утверждают, что просто Алису Симона любит больше, чем Ратмира.

«Естественно, я с ней провожу время с рождения», — откровенно отвечает мама Тимати в своем Instagram.

Такой ответ смутил поклонников еще больше. Всех интересует, не ранит ли Ратмира то, что родная бабушка признается в меньшей любви к нему, чем к сестре.

«Это говорите вы, а не я… Я привязана больше к Алисе, так как рощу ее с младенчества. А Ратмира я просто люблю», — рассказала Симона.

Поклонники уверены, что мама Тимати просто недолюбливает Решетову. Анастасию обвиняли в том, что именно она увела рэпера у мамы Алисы — Алены Шишковой. Симона и Анастасия встречаются на семейных торжествах, но их отношения довольно холодны. А вот с Шишковой напротив — мама Тимати довольно близко общается с экс-невесткой.

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