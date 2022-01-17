После слухов о новом романе Тимати показал, с кем на самом деле отдыхает в Колумбии

Накануне в Сети появились слухи о новом рома Тимати. Рэперу приписывают отношения с моделью по имени Валентина. Якобы именно она составила компанию Тимуру и его детям на отдыхе в Колумбии.

Хотя и говорят, что строить отношения пара начала еще прошлой осенью, Тимур пока никак не комментирует эту информацию. В своем инстаграме он делится кадрами с отдыха с детьми.

На этот раз опубликовал совместное с дочкой Алисой и сыном Ратмиром фото.

«С наследниками!» — подписал фото Тимати.

Напомним, ранее у Тимати был роман с украинской моделью Сашей Дони, хотя, многие предполагали, что это всего лишь пиар-ход.

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