Изображая гейшу: Анастасия Решетова показала, в чем отпраздновала Новый год в Дубае

Звезды отпраздновали Новый год и теперь, когда появилось свободное время, показывают своим подписчикам, как это было – что накрывали на стол, какой фейерверк запускали, в чем красовались под бой курантов.

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Анастасия Решетова, бывшая пассия Тимати, праздновала в Дубае. Бизнес-леди там отдыхает уже некоторое время с сыном от рэпера. И периодически заглядывает в микроблог.

На сей раз красотка показала себя в новогоднем наряде. Девушка выбрала эффектный образ, состоящий из черного платья с асимметричным вырезом на декольте. Прическу в стиле японской гейши Решетова подколола двумя палочками.

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