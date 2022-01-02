Наш путеводитель: как провести новогодние каникулы в Анапе
Видео
Как приготовить полезный шоколадный брауни
Видео

Изображая гейшу: Анастасия Решетова показала, в чем отпраздновала Новый год в Дубае

Бывшая пассия Тимати отдыхает в Эмиратах вместе с сыном.

Изображая гейшу: Анастасия Решетова показала, в чем отпраздновала Новый год в Дубае
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: Global Look Press

Звезды отпраздновали Новый год и теперь, когда появилось свободное время, показывают своим подписчикам, как это было – что накрывали на стол, какой фейерверк запускали, в чем красовались под бой курантов.

Анастасия Решетова, бывшая пассия Тимати, праздновала в Дубае. Бизнес-леди там отдыхает уже некоторое время с сыном от рэпера. И периодически заглядывает в микроблог.

Анастасия Решетова в черном платье. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

На сей раз красотка показала себя в новогоднем наряде. Девушка выбрала эффектный образ, состоящий из черного платья с асимметричным вырезом на декольте. Прическу в стиле японской гейши Решетова подколола двумя палочками.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Анастасия РешетоваАнастасия Решетова последние новостиНовости googleНовый год 2022подруга ТиматиРешетова и Тимати