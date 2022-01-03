Алена Шишкова встретила Новый год в компании бывшего возлюбленного

Тимати был приглашен на вечеринку к Филиппу Киркорову.

Экс-избранница и мать дочери Тимати – Алена Шишкова – разместила на личной странице в Instagram кадры с празднования Нового года вместе с семьей Юнусовых. Тимати и Алена были приглашены на вечеринку к поп-королю российской эстрады.

Шишкова в белоснежном пуховике и меховой шапке поразила красотой Киркорова.

«Снегурочка, наша красавица», – воскликнул Филипп Киркоров.

Отметим, что на торжестве Киркорова оказалась и родительница Тимати. Про Симону Юнусову бывший муж Аллы Пугачевой сказал следующее:

«Королева-мать моя любимая!».

Сам Тимати, его брат, а также Ани Лорак с наследницей подошли к украшенной елке, чтобы сделать памятное фото в гостях у Филиппа Киркорова.

А дочка Тимати и Шишковой обрадовалась хаски, которые катали всех гостей Киркорова на санях.

К слову, поклонники Тимати и Алены Шишковой помечтали о воссоединении пары:

«Почему бы вам не быть вместе?», «Первая женщина всегда самая лучшая», «Хорошо вместе смотритесь».

Напомним, ранее Алена Шишкова похвасталась растяжкой дочерью Алисы. Девочка выступила на отчетном концерте своей танцевальной школы. Наследница шоумена Тимати показала акробатические трюки в костюме Маугли.

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