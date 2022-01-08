«Трогательно ножки ему поправила»: Симона Юнусова запечатлела игры детей Тимати

Бабушка Алисы и Ратмира Юнусовых продемонстрировала развлечения внуков на отдыхе.

Мама исполнителя Тимати – Симона Юнусова – опубликовала на личной странице в Instagram ролик с участием внуков Алисы и Ратмира. Дети Тимура Юнусова поплавали в бассейне на отдыхе в Дубае.

Алиса учила брата держаться на доске для серфинга, а также делать переворот через голову.

Бабушка малышей запечатлела нежности сестры и брата. Алиса подсказывала братику, как лучше выполнять трюки в воде и на суше.

«Извините, что не во фраке с бабочкой, жарковато тут…», – подписала ролик родительница Тимати.

«Как она трогательно ножки ему поправила, чтоб ровнее лежал», «До чего же приятно смотреть как «старшие», но еще дети, проявляют заботу о младших», «Молодец, видно, старшая сестра – настоящая нянька», «Как Алиса нежно разговаривает с братом», «Какая у вас Алисочка умница», – похвалили старшего ребенка Тимати поклонники Юнусовых.

Напомним, ранее Симона Юнусова вместе с внучкой Алисой пришла на праздник дочери Филиппа Киркорова. Родительница Тимати подарила Алле-Виктории настоящего далматинца.

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