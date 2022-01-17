Гарри ел докторскую колбаску, а Лиза — йогурт: Пугачева заглянула на кухню, а там двойняшки на обеде

Примадонна подловила, как ее дети лакомятся любимыми закусками в родовом гнезде. Сын певицы раскусил бутерброд, а Лизе не дали красной икры.

В одном из интервью Алла Пугачева призналась, что отдает предпочтение самым простым блюдам. Примадонна иногда сама стоит у плиты, чтобы порадовать мужа-шоумена Максима Галкина домашними супчиками и узбекской домлямой. Говоря о любимых блюдах, певица призналась, что с детства лакомилась отварными сосисками с белым свежим хлебом и маслицем. Еще Пугачева просто обожала эклеры, которые на десерт готовила ее мама. Раз в год, на день рождения, для Аллы Борисовны пекут ее любимые пирожные по рецепту, который она помнит из детства.

Своих детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу — певица кормит обычными блюдами. Хотя дочка Примадонны Лиза просто обожает гречневую кашу с красной икрой. Пугачева заглянула на кухню в родовом гнезде, а там с аппетитом обедали ее детишки.

«А я ем бутерброд!» — похвастался сын Аллы, с аппетитом поедая вареную колбасу с белым хлебушком. «Любимый мамин бутерброд», — вторила Гарику певица. «А зато мама любит халву, и я люблю халву», — перебила братика Лиза. «Мама любит «Левушку», и я люблю «Левушку», — подметил Гарри. «Ну так! «Левушка» — это самая вкусная конфета», — добавила Алла. «Я люблю шоколад «Аленушка», и ты тоже», — закуксилась Лиза, кивая на маму.

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