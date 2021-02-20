«Дорогой, специально для тебя домляма»: Пугачева приготовила Галкину сытный ужин

Галкин выведал рецепт аппетитного блюда у Примадонны и поделился им с поклонниками.

71-летняя Алла Пугачева, завершив музыкальную карьеру, полностью посвятила себя семье. С мужем Максимом Галкиным легенда эстрады воспитывает двоих детей – семилетних двойняшек Лизу и Гарри. Она занимается с ними музыкой и вокалом, а также успевает выполнять домашние обязанности.

В фан-аккаунте звездного семейства появилось видео Максима Галкина, который показал, как жена встречает его дома с ужином. Он снял целый репортаж, в ходе которого выведал рецепт блюда от Примадонны.

«Вот, посмотрите, — похвастался Галкин, — Алла сделала домляму. То есть это, значит, что, баранина, да?».

Примадонна заботливо стала перечислять мужу, из чего приготовлено это сытное и аппетитное яство:

«Баранина мягонькая, морковка, картошка, молодая капуста, кушай на здоровье!», — с узбекским акцентом перечислила ингредиенты Примадонна.

Домляма – это мясо-овощное блюдо узбекской кухни. Обычно его готовят из баранины. Не забыла Пугачева к сытному яству и свежий овощной салат. Она нарезала помидоры с зеленью и усаживает за стол любимого мужа. За кадром слышно, как довольный глава семейства целует жену в знак благодарности.

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