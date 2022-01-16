Кристина Орбакайте в наряде с открытыми плечами и с изящной бархоткой на шее появилась на телевидении

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте в это воскресенье, 16 января, появилась в эфире Первого канала.

Звезда стала членом жюри проекта «Две звезды. Отцы и дети» вместе с Михаилом Боярским, Александром Олешко и Нонной Гришаевой.

Появление Кристины Орбакайте было очень эффектным. Дочь Аллы Пугачевой облачилась в черный наряд, который открыл взору ее красивые плечи. Волосы Кристина Орбакайте собрала в пучок на затылке, обнажив шею.

Изюминку в образ внесло элегантное украшение на шее Кристины Орбакайте. Это черная бархотка, поверх которой певица надела колье в виде крупной цепи.

Кристина Орбакайте пребывала в прекрасном настроении духа. Она от души веселилась и ставила участникам проекта «Две звезды. Отцы и дети» только высокие оценки.

Напомним, что Кристина Орбакайте и сама выходила на сцену шоу «Две звезды. Отцы и дети». В новогоднем выпуске проекта певица вместе с дочкой Клавой Земцовой исполнила песню «Маленький принц».

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