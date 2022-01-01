«Такая же талантливая, как мама и бабушка»: Кристина Орбакайте впервые вывела свою дочку Клавдию на сцену

Кристина Орбакайте и Клавдия Земцова стали участницами праздничного шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

Многие поклонники помнят, как Кристина Орбакайте маленькой девочкой выходила на сцену вместе со своей мамой Аллой Пугачевой и робко подпевала ей.

Теперь пришла очередь Кристины Орбакайте представить публике свою дочку Клавдию Земцову. Вместе с наследницей певица приняла участие в шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

Кристина Орбакайте и Клавдия исполнили песню «Маленький принц» и растрогали публику и сентиментальных членов жюри.

Игорь Крутой заявил, что, по его мнению, это было лучшее исполнение «Маленького принца». А ведь эту песню пели очень многие вокалисты.

«Что-то сказочно-чудесное происходило на сцене, и у Клавдии просто замечательный тембр», – сказал Игорь Крутой. «Дедушка растаял, — признался Михаил Боярский. — Когда я вижу таких замечательных женщин на сцене – маму и дочку, я полон сентиментальных чувств. Вы такие чистые и трогательные. Дай бог, чтобы дочка стала такой же замечательной мамой, как и ты, дорогая Кристина». «Доченька у вас такая же талантливая, как и ее мама и бабушка», — добавила оперная дива Аида Гарифулина.

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