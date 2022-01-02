«Смотрели всей семьей»: Максим Галкин похвастался выступлением сына Гарри на Первом канале

Телеведущий Максим Галкин вместе с Гарри отметились в шоу «Две звезды. Отцы и дети» с песней на французском языке.

Первого января Первый канал показал праздничный выпуск популярного шоу «Две звезды. Отцы и дети». В проекте на одной сцене со знаменитыми родителями поют их наследники.

Телеведущий Максим Галкин вместе с сыном Гарри стали специальными гостями выпуска. Звездный отец и его наследник исполнили песню культовой певицы Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien. Разумеется, на французском языке.

Максим Галкин дал понять, что очень гордится сыном, который на сцене смотрелся вполне органично. Он разместил в микроблоге видео, запечатлевшее их с Гарри триумфальное выступление.

«Наше выступление с Гарри на новогоднем выпуске «Две звезды. Отцы и Дети». Вчера смотрели всей семьей», — подписал кадры Максим Галкин.

Подписчики шоумена пришли в восторг от увиденного. Они делают комплименты Гарри Галкину и прочат ему славу.

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