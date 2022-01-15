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«У нее были какие-то дела с Эндрю»: отец Меган Маркл призывает ее поговорить с полицией

Герцогиня Сассекская может быть в курсе похождений оскандалившегося принца.

«У нее были какие-то дела с Эндрю»: отец Меган Маркл призывает ее поговорить с полицией
Меган Маркл. Фото: globallookpress.ru

Томас Маркл, отец герцогини Меган, призывает ее дать показания по скандальному делу принца Эндрю. Адвокат пострадавшей Верджинии Джуффре также говорит, что считает необходимым опросить Меган Маркл.

«Я знаю, что у нее были какие-то дела с Эндрю. Конечно, были. Если она была на каких-либо мероприятиях или в местах, где он бывал, ей нужно высказаться. Она не имеет права отказываться от этого на самом деле.

Понимаю, что репутация Эндрю наносит ущерб королевской семье. Если она что-то знает и была вовлечена в круг Эндрю каким-либо образом, в той или иной форме, ее долг — рассказать об этом», — заявил отец герцогини Томас Маркл изданию Express.

Накануне сына Елизаветы II, принца Эндрю, лишили военных званий и королевского патронажа после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Много лет принц Эндрю водил дружбу с Джеффри Эпштейном, которого обвини в многочисленных сексуальных преступлениях. В 2019 году миллиардер скончался в тюрьме.

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