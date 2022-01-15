«У нее были какие-то дела с Эндрю»: отец Меган Маркл призывает ее поговорить с полицией

Герцогиня Сассекская может быть в курсе похождений оскандалившегося принца.

Томас Маркл, отец герцогини Меган, призывает ее дать показания по скандальному делу принца Эндрю. Адвокат пострадавшей Верджинии Джуффре также говорит, что считает необходимым опросить Меган Маркл.

«Я знаю, что у нее были какие-то дела с Эндрю. Конечно, были. Если она была на каких-либо мероприятиях или в местах, где он бывал, ей нужно высказаться. Она не имеет права отказываться от этого на самом деле. Понимаю, что репутация Эндрю наносит ущерб королевской семье. Если она что-то знает и была вовлечена в круг Эндрю каким-либо образом, в той или иной форме, ее долг — рассказать об этом», — заявил отец герцогини Томас Маркл изданию Express.

больше по теме Колоссальные траты: Меган Маркл и принц Гарри могут разозлить американцев Герцогам Сассекским грозит штраф за полив газонов в своем особняке в засуху.

Накануне сына Елизаветы II, принца Эндрю, лишили военных званий и королевского патронажа после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Много лет принц Эндрю водил дружбу с Джеффри Эпштейном, которого обвини в многочисленных сексуальных преступлениях. В 2019 году миллиардер скончался в тюрьме.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.