«Был ужасным отцом»: экс-жена Томаса Маркла предупредила об опасности знакомства ребенка Меган с дедушкой

Прошло 5 дней со дня рождения сына Меган Маркл и принца Гарри. Но шумиха вокруг появления в семье королевы Елизаветы II очередного правнука не утихает. Близкие герцогини Сассекской считают, что знакомить малыша с ее отцом ни в коем случае нельзя. Об этом журналистам заявила первая жена 75-летнего Томаса Маркла и мать двух его старших детей.

Рослин Маркл впервые прокомментировала отношения с экс-супругом и рассказала, каким он был отцом. Женщина заявила, что Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор должен расти в «счастливой семейной атмосфере». По мнению Рослин, Меган поступила правильно, прекратив общение с отцом после его скандальных интервью и неприятных высказываний о королевской семье. Об этом пишет The Mirror.

Рослин поведала, что прожила с Томасом девять лет и все это время муж изменял ей и не занимался воспитанием детей. Женщина утверждает, что отец Меган Маркл периодически бросал семью, оставляя их без средств к существованию.

«Я хорошо знаю Томаса, и Меган совершила бы опрометчивый поступок, впустив его в свою жизнь… Он прикидывается любящим отцом, но никогда таким не был. Он много раз доказывал Меган, что ему нельзя доверять. Я рассказываю это не со зла, ведь я уже много лет живу своей жизнью, а из беспокойства… Томас был ужасным отцом. Почему он думает, что будет замечательным дедушкой для Арчи?» – рассказала Рослин журналистам.

По словам женщины, Томас Маркл ни разу не видел двух своих внуков – 34-летнего Эшли и 32-летнего Криса.

Томас и Рослин поженились в 1964 году. В этом браке родилось двое детей – дочь Саманта и сын Томас-младший. Супруги расстались в 1975 году. Спустя четыре года Томас женился на инструкторе йоги Дории Рэгланд, от которой родилась Меган. Брак просуществовал восемь лет.

О том, что его младшая дочь ждет ребенка, Томас Маркл узнал из прессы. Мужчина заявил, что рад за Меган, а потом потребовал разрешения видеться с будущим внуком. Маркл угрожал, что в случае запрета, подаст на королевскую семью в суд.

Напомним, что 37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри стали родителями 6 мая. Спустя два дня пара показала ребенка миру. Позже супруги Сассекские заявили, что отказываются от титула для ребенка. Арчи не будет именоваться графом Дамбартоном.