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Преступник-миллиардер использовал принца Эндрю как «приманку»

Джеффри Эпштейн был осужден за совращение несовершеннолетних в 2008 году, но герцог Йоркский продолжал водить с ним дружбу.

Преступник-миллиардер использовал принца Эндрю как «приманку»
Принц Эндрю пал жертвой коварства Эпштейна. Фото: Global Look Press

Финансист Джеффри Эпштейн использовал принца Эндрю как «приманку», чтобы завлекать гостей на свои вечеринки после того, как стало известно о его пристрастии к малолетним.

Фигура же герцога Йоркского придавала некий ореол романтизма сборищам, которые устраивал преступник-миллиардер.

Джеффри Эпштейн был осужден за совращение несовершеннолетних в 2008 году, но герцог Йоркский продолжал водить с ним дружбу.

Женщина, которая посещала вечеринки миллиардера в нью-йоркском особняке бизнесмена, утверждает, что Эндрю был «приманкой» и Джеффри точно знал, что делает.

«Королевская особа — эта некая романическая приманка. Люди воротили нос после того, как его осудили, но не хотели упустить шанс пообщаться с представителем монаршей династии», — заявила она.

Нарушивший, наконец, молчание герцог Йоркский утверждает, что понятия не имел о преступной деятельности Эпштейна и заявил, что финансист дурачил его на протяжении 11 лет дружбы.

Однако женщина, которая была в особняке миллиардера в то же время, что и Эндрю, рассказала, что девушки постоянно сновали по дому и все было очевидно.

Эпштейн устроил в честь герцога праздник в 2010 году на той же неделе, где они были вместе засняты в Центральном парке после его выхода из тюрьмы. На вечеринку прибыло множество звезд, включая Вуди Аллена с женой.

В заявлении Букингемского дворца от лица Эндрю говорится, что он признает, что продолжать встречаться с Эпштейном после выхода того из тюрьмы было «ошибкой», пишет Mirror.

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Британская королевская семьяПреступлениепринц Эндрю

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Преступник-миллиардер использовал принца Эндрю как «приманку»
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