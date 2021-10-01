Даже если вам немного за 30: как Меган Маркл вышла замуж за принца и почему сбежала из дворца

Герцоги Сассекские Меган и Гарри вновь стали главными ньюсмейкерами года. Сначала новость о беременности, затем скандальное интервью Опре Уинфри, после которого многое стало понятно о королевском семействе и причинах побега из дворца, — как бы ни хотела Маркл спокойной жизни вдали от королевства, у нее это едва получается.

Мы решили вспомнить, как американка Меган Маркл стала сначала знаменитой актрисой, а затем скандальной монаршей особой, бросившей дерзкий вызов системе.

Меган Маркл: детство, родители, национальность

Будущая герцогиня Сассекская родилась с именем Рэйчел Меган Маркл родилась в Лос-Анджелесе 4 августа 1981 года. Ее мать Дория Рэгленд по национальности афроамериканка, а отец Томас Маркл имеет голландские и ирландские корни, так что избранница принца Гарри оказалась метиской – в ней течет как афроамериканская, так и европейская кровь.

Для главы семьи брак с матерью Меган Маркл стал вторым, от первых отношений Томас имел сына. Практически все детство маленькая Меган провела на киностудии, так как отец трудился режиссером по свету на площадках Голливуда, и девочка имела возможность своими глазами видеть закулисье съемочного процесса, например, комедийный сериал «Женаты и с детьми, а также лично общаться со многими знаменитостями. Это и определило будущее Маркл – она решила стать актрисой.

В 1988 году, когда Меган было 7 лет, ее родители развелись. И с тех пор отношения папы и дочки были напряженными.

Меган Маркл училась в элитной школе – родители могли это позволить, так как считались состоятельной семьей. По ее окончании девушка встала перед выбором – двигаться в сторону телевизионной карьеры или же пойти в политику, так как эта область тоже была ей интересна. И не в силах выбрать, она получила степени бакалавра по направлению «Международные отношения» и «актерское мастерство» в Северо-Западном университете.

Примечательно, что в генеалогии Меган Маркл эксперты обнаружили высокопоставленного предка. В частности, отец будущей монаршей особы оказался потомком короля Англии Эдуарда III Виндзорского, правившего страной с 1327 по 1377 годы.

Меган Маркл: карьера

Во время учебы Меган Маркл стажировалась в американском посольстве в Буэнос-Айресе. Но ей не хватило чуть-чуть до должности офицера внешней службы и продолжила обучение. Подрабатывала моделью и участвовала в фотосъемках. Университетский приятель позвал ее на кастинг в сериал, и та решила — почему бы и нет. Это были пробы в «Главный госпиталь», где девушке досталась эпизодическая роль. Впервые на экранах Маркл появилась в 2002 году.

Окончив в 2003 году университет, девушка трудоустраивается в посольство, где имела опыт стажировки, руководителем отдела связей с общественностью и, кажется, даже не думает о том, чтобы попробовать себя в качестве актрисы. Однако, тяга к съемкам пересиливает, она пробуется в разные проекты, но не столь успешно, как хотела бы.

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Роли достаются Меган Маркл в основном эпизодические. Она снялась в таких сериалах, как «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк» (2004 год), «90210: Новое поколение» (спин-офф знаменитого молодежного сериала «Беверли-Хиллз 90210», 2008 года), «Грань» (2008 год) и «Касл» (2009 год), «Рыцарь дорог» (2009 год). Работы в полнометражных картинах тоже были. Это такие фильмы, как «Помни меня» с Робертом Патинсоном в главной роли (2010 год) и «Несносные боссы» (2011 год).

Успешной и прибыльной ее кинокарьеру назвать было сложно, поэтому Меган Маркл в промежутках между кастингами снималась в рекламе, подрабатывала фотомоделью и хостес.

Счастливый билетик в виде главной роли Меган Маркл вытянула, когда прошла кастинг в комедийные сериал «Форс-мажоры» (2011 год). Ради роли сотрудницы юридического отдела Рэйччел Зейн Маркл переезжает из США в Канаду. Тогда девушка получала 50 тыс долларов за эпизод, таким образом достигнув годового дохода в 450 тыс долларов.

Сериал о тандеме юриста и экс-преступника быстро полюбился зрителям, а Меган Маркл принес настоящую мировую славу.

После знакового сериала карьера Меган Маркл продолжилась в таких фильмах, как «Неблагополучные друзья» (2012 год), «Когда летят искры» (2014 год), «Анти-социальный» (2015 год), «Как найти мужа» (2016 год).

Личная жизнь Меган Маркл

Через год после окончания университета Меган Маркл встретила Тревора Энгельсона, кинорежиссера. Они встречались до 2011 года и осенью, наконец, сыграли свадьбу. Но через два года развелись – виной тому плотный съемочный график Маркл. Так совпало, что предложение руки и сердца и приглашение на съемки в «Форс-мажорах» она получила практически одновременно.

Два года Маркл жила работой, почти не виделась с супругом – ради него она не хотела отказываться от карьеры. В результате союз актрисы и режиссера не выдержал испытания разлукой – они развелись. После разрыва и до 2016 года Меган стала встречаться с Рори Макилроем, ирландским спортсменом-гольфистом. А затем встретила принца. И ради внука королевы Великобритании Меган Маркл от актерской карьеры отказалась.

Меган Маркл и принц Гарри

Отправившись в Лондон по приглашению приятельницы в 2016 году, Меган Маркл ехала навстречу своему счастью. Именно у аристократки Вайолет фон Вестенхольц произошла судьбоносная встреча актрисы и наследного принца.

«Он хоть милый?», – бросила Маркл подруге, когда узнала, что у нее свидание вслепую с младшим сыном принцессы Дианы.

После знакомства пара прообщалась три часа. Пазл сошелся – интересы, характер, взгляды. За первым свиданием последовало второе, а позже Гарри признался — с первого взгляда понял, что это его единственная и неповторимая.

Почти четыре месяца Гарри оберегал свои отношения с Меган прессы, посторонних взглядов и даже родных. Это было довольно трудно, поскольку жили влюбленные в разных странах и совершали по несколько перелетов за неделю. Как бы ни скрывали свои чувства Меган и Гарри, слухи вокруг их романа все-таки поползли. И пытаться отрицать их уже не было смысла.

В ноябре 2016 года Кенсингтонский дворец выпустил официальное сообщение о том, что принц Гарри и актриса Меган Маркл встречаются. С той поры и без того знаменитая американка становится настоящей мишенью для папарацци – ей не дают ступить и шагу без фотофиксации.

За первой новостью из дворца появилась другая: Меган Маркл представлена Ее Величеству, состоялась помолвка с кольцом из 1 крупного бриллианта и драгоценных камней поменьше, которые ранее принадлежали принцессе Диане, и назначена дата свадьбы.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри

Церемония бракосочетания американки Меган Маркл и наследного принца Гарри состоялась 19 мая 2018 года. Перед свадьбой невеста сменила протестантскую веру на англиканскую церковь, получила британское гражданство.

Несколько месяцев ушло на подготовку свадебного наряда невесты. Предположения, кто именно станет его автором, были разные, и в итоге за платье оказалась ответственна директор Модного дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер.

Свадебное платье Меган Маркл стало довольно лаконичным и изящным. Оно было пошито из белого двойного шелка-кади, голову невесты покрывала 5-метровая вышитая цветочным орнаментом фата. Голову невесты украшала роскошная бриллиантовая тиара, ее девушке одолжила королева Елизавета. Украшение принадлежало королеве Марии, и было изготовлено в 1932 году.

Стоимость платья составила 100 тысяч фунтов стерлингов. Для сравнения: свадебное платье Кейт Миддлтон обошлось королевскому двору в 250 тысяч фунтов.

Венчание принца Гарри и Меган Маркл проходило в часовне Святого Георгия. На праздник были приглашены почти 3 тысячи гостей. Среди первых перед тысячами камер появились Опра Уинфри, Идрис Эльба с невестой Сабриной Даур, близкий друг принца Гарри Начо Фигуэрас, секретарь и подруга Кейт Миддлтон Ребекка Диакон. Далее стали подтягиваться королевская семья Испании, футболист Дэвид Бэкхэм с женой Викторией, актриса Марго Робби, певцы Элтон Джон и Эд Ширан, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Амаль и Джорж Клуни, а также экс-президент США Барак Обама с супругой Мишель и многие другие.

По традиции, своими глазами увидеть церемонию смогли десятки тысяч англичан. Очередь к Виндзорскому замку и места поближе зрители занимали за несколько дней до свадьбы. Телеканалы вели прямую трансляцию церемонии, за которой наблюдали не только британцы и гости Туманного Альбиона, но и без преувеличения весь мир – еще бы, впервые в истории королевской семьи наследник престола берет в жены темнокожую.

К слову, скромным был не только наряд невесты, но и сама церемония. Свадьба Меган и Гарри обошлась дворцу «всего» в 32 миллионов фунтов стерлингов, тогда как бракосочетание старшего внука королевы, принца Уильяма, стоило 100 миллионов фунтов.

Принеся клятвы верности, жених и невеста обменялись кольцами, получили в дар от королевы титулы герцогов Сассекских и поселились в королевской резиденции в Ноттингеме. А вскоре мир узнал, что герцогиня ждет первенца.

Меган Маркл: дети

В официальном инстаграме Кенсингтонского дворца 15 октября 2018 года появилась новость — Меган и Гарри ожидают первенца. 6 мая 2019 года в Лондоне на свет появился Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Мальчик стал седьмым в очереди на престол после своего деда, дяди и его детей, отца.

В начале 2021 года стало известно, что герцогиня Сассекская беременна снова. На этот раз она родила девочку, которая появилась на свет уже не в Англии, а на территории США, 4 июня. Ее назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь прабабушки – известно, что Елизавету II в детстве называли Лилибет, — и бабушки Дианы. И дочь герцогов Сассекских официально не вошла в список наследников на королевский престол, поскольку появилась на свет уже после отречения от титулов.

Меган Маркл: отказ от королевского титула

8 января 2020 года в официальном аккаунте Гарри и Меган в Instagram появляется сообщение о том, что монаршие особы намерены сложить с себя королевские обязанности и отказаться от титулов, обязанностей и почестей.

«Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву»

Столь радикальное решение окрестили в народе Megxit — производное слово от Brexit, выход Великобритании из состава Евросоюза. Начались длительные процессы по завершению дел, подготовка документов и переезд пары сначала в Канаду, а затем в США.

В феврале 2021 года Букингемский дворец официально заявил, что принц Гарри и герцогиня Сассекская окончательно отказались от обязанностей членов британской королевской семьи, титулы за ними сохраняются, но Гарри лишен почетных военных обязанностей, хотя ранее это не предполагалось. Сейчас Меган и Гарри живут в Санта-Барбаре и воспитывают двоих детей.

Но Megxit стал лишь началом череды скандалов, последовавших после того, как Меган Маркл увезла принца Гарри из родового гнезда.

Меган Маркл: интервью Опре Уинфри

Общественность после известия о том, что герцоги Сассекские отказываются от привилегий и покидают дворец, стала гадать – почему они так сделали. Официальная причина – желание сосредоточиться на воспитании наследника – людей не устроила. И один за другим начали появляться слухи, которые свидетельствовали, что жене принца Гарри было слишком тяжело при дворе.

Весной 2021 года Меган и Гарри появились в студию Опры Уинфри и в течение двух часов были предельно откровенны. Шокирующе прозвучало заявление Меган о том, что во время жизни во дворце она столкнулась с расизмом. И вообще королевская семья была представлена как жестокая и бессердечная.

В частности, кое-кто из монарших особ проявлял беспокойство, насколько темной будет кожа у будущего первенца Гарри и Меган. Называть его имя Меган не стала, поскольку такое признание очень бы повредило ему (или ей).

Американка с африканскими корнями заявила, что даже хотела покончить с собой, будучи беременной первым ребенком. Это заявление вызвало бурю эмоций не только в Букингемском дворце, но и среди миллионов поклонников королевской семьи. А до мыслей о суициде ее довели британские СМИ – из нее и Кейт Миддлтон, по мнению Маркл, хотели сделать «негодяя и героя».

больше по теме Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри номинировано на «Эмми» При этом сами герцоги Сассекские не удостоились номинации.

Сам принц Гарри признался, что без Меган не смог бы сбежать из семьи: «Я был в ловушке у системы. Мой отец и мой брат тоже в ловушке. Они не могут выбраться, и я им очень сочувствую». Но вдвоем с женой у него это получилось. И он неоднократно вспоминал, что «история повторяется» — как в одиночку добивалась свободы его мать Диана, но погибла, и у него были опасения, что с Меган могло случиться нечто подобное.

Интервью Меган и Гарри было номинировано на премию Эмми в категории «Выдающийся публицистический сериал или специальный выпуск». В номинацию включены продюсер и ведущая Опра Уинфри и ее компания Harpo Productions, а также ряд продюсеров, работавших над программой. Но награды программа так и не удостоилась.

Меган Маркл: скандалы

Как следует из интервью Маркл Опре, многое из того, что писали о ней британские СМИ, раздуто и сделано для того, чтобы указать ей свое место. Якобы, уважение подданных новичку в королевской семье еще надо постараться заслужить. И Меган это так и не удалось – после Megxit она стала самой нелюбимой женщиной в стране.

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С самого первого дня во дворце за Меган Маркл пристально наблюдали и смаковали каждый ее промах. По мнению прессы, американка так и не выучила правила, которые многое запрещают королевской особе, и каждый ее промах – с платьем, прической, каки-то жестом или словом, — раздувались в прессе.

Подлил масла в огонь родной отец Меган, Томас Маркл. Он не раз обвинял дочь во лжи, например, заявил, что это он оплачивал ей учебу и стажировки, и это неправда, что той пришлось работать во время студенчества, чтобы прокормиться.

Также Маркл упрекал Меган в том, что герцогиня не знакомит его с внуком Арчи. Один из скандалов был связан с тем, что мужчина не присутствовал на ее свадьбе с принцем. Невеста сказала, что он болен, а папа заявил – это она его не пригласила. «Все расхваливают то, какие они благородные и прекрасные, но по отношению к своей семье они вовсе не прекрасны», — упрекал Гарри и Меган Томас Маркл.

Меган Маркл: отношения с членами королевской семьи

Первая, с кем познакомилась Меган Маркл во дворце, — это королева. И с ней у тогдашней невесты принца сложились хорошие отношения. «Королева всегда была добра ко мне, — рассказала Меган уже после переезда за океан Опре Уинфри. — Я любила находиться в ее компании». И вспомнила, как во время первого совместного выхода Елизавета II подарила ей жемчужные серьги и ожерелье.

А вот с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон не сложилось. Особенно сильно отношения охладились после решения Гарри и Меган покинуть королевский дворец. Братья практически не общаются, Меган с Уильямом и Кейт – тоже. Напряжение между парами усилилось и после скандального интервью Опре Уинфри. К тому же, пресса до сих пор раздувает между двумя невестками принца Чарльза конфликт.

Стычки герцогинь и вправду имели место быть. Одна из них произошла накануне свадьбы Меган и Гарри. А все – из-за платья маленькой принцессы Шарлотты. Таблоиды писали, что Меган довела Кейт до слез, но на самом деле, как рассказала Маркл Опре, все было ровно наоборот. Позже Миддлтон извинилась.

«Я рассказываю это не для того, чтобы унизить Кейт — она хороший человек», — призналась жена принца Гарри.

Со свекром у Меган Маркл сложились добрые отношения практически с первого дня знакомства. Принц Чарльз всегда мечтал о дочери, и она у него появилась сначала в лице Кейт Миддлтон, а затем – в лице Меган Маркл. И он был так рад появлению в своей семье Меган, что повел ее к алтарю вместо родного отца невесты — Томас Маркл, напомним, не смог присутствовать на свадьбе.

Меган Маркл: доходы

После того, как чета герцогов Сассекских покинула королевский дворец, многомиллионное содержание их семьи из монаршего бюджета прекратилось. Для жизни им нужно как минимум 3 млн фунтов в год, и они сейчас зарабатывают эти деньги самостоятельно.

Меган Маркл в течение семи лет снималась в популярном сериале «Форс-мажоры» и смогла сколотить состояние, которое, по оценкам Forbes, насчитывает примерно 2,2 млн фунтов. У принца Гарри также есть собственные накопления – это наследство принцессы Дианы, большую часть которого он поделил с братом, принцем Уильямом, в размере 31,5 млн фунтов.

К тому же, Меган и Гарри зарегистрировали собственный товарный знак, под которым намерены выпускать модную одежду, книги и заниматься благотворительностью.

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