«С днем рождения, родное сердце»: Андрей Малахов отмечает юбилей в премиальном спа-отеле в Европе

Андрей Малахов отмечает юбилей в премиальном спа-отеле в Европе. Ночь в Brenners Park Hotel&Spa в Баден-Баден стоит 60 тысяч рублей. Туда юбиляр отправился с женой Натальей Шкулевой и четырехлетним сыном Александром. По традиции день рождения телеведущий отмечает в узком семейном кругу.

Друзья с утра поздравляют Андрея Малахова с днем рождения. Под постом в Instagram свои пожелания уже оставили Николай Басков, Юлия Барановская, Эвелина Бледанс и многие другие.

«С Днем рождение, родной человек», «С днем варенья дружище», «С днем рождения, родное сердце», — писали друзья и коллеги.

В 2022 году Андрей Малахов будет ведущим сразу четырех проектов: «Прямой эфир», «Сегодня Пятница», «Привет, Андрей» и «Танцы со звездами». Несколько программ «Прямого эфира» он записал заранее, чтобы провести время с семьей.

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