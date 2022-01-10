«Из твоих рук – все!»: Андрей Малахов в шляпке-мухоморе предстал с женой за столом, уставленным салатами

Известный телеведущий и шоумен Андрей Малахов устроил интерактив для подписчиков в Instagram, предложив задавать ему любые вопросы.
В числе них «затесался» вполне приземленный — о том, что звездный телеведущий будет есть на ужин.
Как оказалось, его задала самая преданная фанатка Андрея Малахова, его жена, издатель и редактор глянцевого журнала Наталья Шкулева.
«Из твоих рук — все!» — ответил Андрей Малахов.
Чтобы все понимали, кто автор этого остроумного вопроса, Андрей Малахов, отвечая, отметил аккаунт жены в Instagram.
Публикацию телеведущий сопроводил совместным снимком с женой Натальей Шкулевой. Кадр, вероятно, был сделан во время празднования Нового года. Андрей Малахова и его супруга Наталья Шкулева сидят за столом, который уставлен вазами, наполненными салатами.
Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева не так давно отметили десятую годовщину со дня свадьбы. У супругов подрастает сын Александр, которому осенью минувшего года исполнилось четыре.
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