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«Из твоих рук – все!»: Андрей Малахов в шляпке-мухоморе предстал с женой за столом, уставленным салатами

Телеведущий Андрей Малахов ответил на вопрос Натальи Шкулевой по поводу ужина.

«Из твоих рук – все!»: Андрей Малахов в шляпке-мухоморе предстал с женой за столом, уставленным салатами
Андрей Малахов. Фото: instagram.com/malakhov007/

Известный телеведущий и шоумен Андрей Малахов устроил интерактив для подписчиков в Instagram, предложив задавать ему любые вопросы.

В числе них «затесался» вполне приземленный — о том, что звездный телеведущий будет есть на ужин.

Как оказалось, его задала самая преданная фанатка Андрея Малахова, его жена, издатель и редактор глянцевого журнала Наталья Шкулева.

«Из твоих рук — все!» — ответил Андрей Малахов.

Чтобы все понимали, кто автор этого остроумного вопроса, Андрей Малахов, отвечая, отметил аккаунт жены в Instagram.

Публикацию телеведущий сопроводил совместным снимком с женой Натальей Шкулевой. Кадр, вероятно, был сделан во время празднования Нового года. Андрей Малахова и его супруга Наталья Шкулева сидят за столом, который уставлен вазами, наполненными салатами.

Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой
Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой. Фото: instagram.com/malakhov007/

Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева не так давно отметили десятую годовщину со дня свадьбы. У супругов подрастает сын Александр, которому осенью минувшего года исполнилось четыре.

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Андрей Малаховзвездная семьяНаталья Шкулевапраздничный ужин