«Много музыки, песен и смеха»: Эвелина Бледанс сыграла вместе с сыном Семеном в спектакле «Солнечная Азбука»

Вместе с актрисой Эвелиной Бледанс и ее наследником в уникальной постановке заняты «солнечные» дети.

В театре «У Никитских ворот» состоялся спектакль под названием «Солнечная Азбука».

Его особенность в том, что на сцене играют дети с синдромом Дауна, или «солнечные», как их принято называть за доброту и улыбки, которые они дарят окружающим.

Вдохновителем этого представления стала актриса, учредитель благотворительного центра «Мы все разные» Эвелина Бледанс.

Она сыграла в спектакле вместе со своим «солнечным» сыном, девятилетним Семеном.

«Это сказка про мальчика Сему, который попал в азбуку и перепутал там все буквы, потому что много играет в «стрелялки», «ходилки». Потом появляется королева Азбука, а именно, мама Семы, и разруливает всю эту ситуацию. Много музыки, песен, смеха», – поделилась Эвелина Бледанс.

Интересно, что все декорации к спектаклю были созданы по рисункам детей.

Музыку к нему написал певец, актер, композитор, финалист «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков. Поставил спектакль актер и режиссер Михаила Водзуми.

С этой постановкой юные артисты планируют отправиться на гастроли в коррекционные школы и детские дома. Это только первая серия образовательного театрального сериала, продолжение которого будет в следующем году.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.