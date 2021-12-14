«Много музыки, песен и смеха»: Эвелина Бледанс сыграла вместе с сыном Семеном в спектакле «Солнечная Азбука»

В театре «У Никитских ворот» состоялся спектакль под названием «Солнечная Азбука».
Его особенность в том, что на сцене играют дети с синдромом Дауна, или «солнечные», как их принято называть за доброту и улыбки, которые они дарят окружающим.
Вдохновителем этого представления стала актриса, учредитель благотворительного центра «Мы все разные» Эвелина Бледанс.
Она сыграла в спектакле вместе со своим «солнечным» сыном, девятилетним Семеном.
«Это сказка про мальчика Сему, который попал в азбуку и перепутал там все буквы, потому что много играет в «стрелялки», «ходилки». Потом появляется королева Азбука, а именно, мама Семы, и разруливает всю эту ситуацию. Много музыки, песен, смеха», – поделилась Эвелина Бледанс.
Интересно, что все декорации к спектаклю были созданы по рисункам детей.
Музыку к нему написал певец, актер, композитор, финалист «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков. Поставил спектакль актер и режиссер Михаила Водзуми.
С этой постановкой юные артисты планируют отправиться на гастроли в коррекционные школы и детские дома. Это только первая серия образовательного театрального сериала, продолжение которого будет в следующем году.
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