«Дяденька, ну, купите»: Николай Басков вспомнил, как продал духи Александру Абдулову

Николай Басков в дефицитные годы СССР далеко не бедствовал, а занимался процветающим предпринимательством. Будущий артист даже смог продать свой товар актеру Александру Абдулову.

Многие советские граждане не любят вспоминать годы дефицита из-за жизненных трудностей. А вот Николай Басков утверждает, что это время стало для него толчком к самостоятельному заработку.

Басков занимался подпольной продажей – фарцевал.

«Но я не опускался до всяких сосисок, тряпок и рулонов туалетной бумаги. Я был благородным «парфюмером». Тогда никакой приличной косметики и парфюмерии, ведь, достать тоже было невозможно. И я был суперпрофи в этом вопросе. Я всегда и во всем – суперпрофи», – похвастался Басков.

Однажды его покупателем стал сам Александр Абдулов.

«Я растолкал всех, подошел, такой весь жалкий, несчастный, дерганый, говорю: «Дяденька, ну, купите у меня, мне больше всех надо!». И он купил – какой-то хороший мужской одеколон я ему продал, не помню уже марку», – рассказал артист mk.ru.

Напомним, ранее Надежда Бабкина призналась, что имела доступ в магазин деликатесов в годы дефицита.

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