«На глаза наворачиваются слезы»: Юлия Барановская открыла для себя старинный город Петру

Перед началом 2022 года ведущая ток-шоу «Мужское/женское» Юлия Барановская улетала в Иорданию с другом и стилистом Юрием Столяровым. Сын Арсений и дочь Яна отправились в путешествие вместе с мамой.

Пока старший сын Барановской готовится к экзаменам, его брат с сестрой познакомились с древнейшим городом в Иордании. Вместе с Юлией Барановской дети полюбовались достопримечательностями Петры.

«Нам не бывает лень исследовать достопримечательности, так случилось и в этот раз. Например, мы прошли четыре с половиной километра от входа в Петру, а потом осилили еще 850 ступенек вверх по лестнице, чтоб увидеть монастырь Ад-Дейр», – призналась Барановская.

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Барановская даже прослезилась, увидев красоту старинного города и его окрестностей.

«Очень жаль, что мало кто из туристов туда доходит. На обзорной площадке открываются такие волшебные виды, что от увиденной красоты на глаза наворачиваются слезы», – заявила Юлия.

Напомним, ранее Юлия Барановская отпраздновала Новый год в серебристом платье в пол с открытом плечом.

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