Отдых в Куршевеле: Подольская в пуховом комбинезоне с Пресняковым и сыном запечатлелась в горах

Супруги вслед за Ольгой Бузовой и Ксенией Собчак приехали на знаменитый горнолыжный курорт.

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она уже много лет выступает на сцене, а ее спутником по жизни стал Владимир Пресняков. Супруги поддерживают друг друга в жизни и на сцене.

У них подрастают сыновья Артемий и Иван. Примечательно, что младшему наследнику недавно исполнился годик. Родители больше четырех раз возили малышей на море в прошлом году.

А вот новогодние каникулы пара решила провести в Куршевеле. В этом году туда приехали отдыхать многие звезды: Ольга Бузова, Ксения Собчак с сыном, Клава Кока. Рождество Подольская отметила уже в заснеженных горах.

А 10 января она поделилась трогательным семейным кадром. Певица облачилась в розовый пуховой комбинезон, а Пресняков в — алый пуховик и теплые спортивные брюки. С ними на лыжах стоял старший сын Артемий.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие осыпали их комплиментами. «Какая прелесть», «Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — еще лучше!», «Очень красивое и позитивное фото. Заряжает», «Какая красивая пара», «Хорошенькие», «Сколько счастья в глазах», «Это идеальный отдых», «Вы выглядите идеально», — прокомментировали пост подписчики. А вот младшего сына они не показали. Не исключено, что пара не стала его брать в путешествие.

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