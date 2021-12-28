«Улыбка просто до ушей!»: Подольская поставила на лыжи подросшего сына Преснякова

Наталья Подольская является популярной певицей. Она уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Пара поддерживает друг друга на сцене и в обычной жизни. У них подрастают сыновья.

Артемий уже скоро пойдет в школу, а вот Ивану только один годик. В последнее время супруги много выступали и ездили на новогодние съемки, но накануне артистка свозила сына на горнолыжный курорт.

В соцсети Подольская поделилась трогательными кадрами. Примечательно, что певица запечатлела сына, который сам стоял на лыжах. Он был в белом принтованном пуховом комбинезоне. Мальчик сам катался со склона. Артистка наблюдала за ним со стороны.

«Мой покоритель горных вершин», — заявила Наталья. «Как же я его люблю и горжусь, и улыбка просто до ушей! Такой сосредоточенный», — добавила она.

Сама певица была облачена в розовый пуховой комбинезон. Она призналась, что задержится в горах, так как хочет еще покататься.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. «Какой молодец», «У вас чудесный сын», «Как классно вы проводите время», «Так уверенно стоит уже на лыжах», «А папа с вами?», «Маленького не взяли?», «Артемий просто спортсмен», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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