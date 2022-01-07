Без макияжа и укладки: Бузова в расстегнула комбинезоне устроила откровенные танцы на курорте

Телеведущая решила оторваться на отдыхе. Она без стеснения стала плясать во время ужина.

Ольга Бузова давно стала известной телеведущей. Она не скрывает, что любит не только демонстрировать свои таланты, но и отдыхать. Хотя раньше артистка предпочитала все силы отдавать работе и только в свой день рождения уезжала на курорты.

После расставания с Давидом Манукяном она стала чаще посвящать время поездкам и отдыху. И если в начале года звезда гастролировала, то уже 6 января она оказалась на курорте.

пщщпРождество Ольга встретила в Куршевеле. Она прилетела в горы на вертолете. Первый вечер телеведущая провела в ресторане, где побаловала себя вкусной едой и напитками. Утром она с трудом проснулась, чтобы отправиться кататься на лыжах.

«Ну что поспать 5 часов, и встать чтобы покорять горы. Так может только Ольга Игоревна. Хорошо шлем есть, а остатки вчерашней ночи выветрятся на склонах», — написала звезда.

Вскоре артистка уже каталась по склонам, но уже к ужину она оказалась в ресторане, где стала вести себя странно. Бузова была без укладки и макияжа. Волосы были просто заплетены в две косички. Она расстегнул комбинезон и устроила откровенные танцы. Звезда взяла платок и стала тереть им между ног. Она трясла бедрами и делала другие провокационные движения.

«После лыж — непременно танцы потом опять лыжи потом танцы. Говорят, жизнь одна… Кайфую», — заявила телеведущая.

Поклонники были удивлены такому поведению артистки. «Лучше бы на лыжах продолжала кататься», «Вот и правильно делаешь. В этой жизни нужно все попробовать», «Классные танцы», «Зажигательная обстановка», «Правильно. Пока нет детей, можно и потанцевать», «Бузова без фильтров», «Нет ничего святого», «Какой кошмар», — стали писать подписчики.

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