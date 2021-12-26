Белый монохром: Валерия и Подольская появились в брючных костюмах на премьере шоу

Валерия выступает на сцене большую часть жизни. Она не теряет свою популярность, выпуская новые треки. Недавно певица спела в дуэте с Игорем Николаевым. Она также не боится экспериментировать со стилем.

В свои 53 года артистка может похвастаться стройно фигурой. Она носит как вечерние наряды, так и плюшевые шубки. Для каждого мероприятия звезда тщательно подбирает лук.

25 декабря Валерия отправилась на премьеру ледового шоу «Лебединое озеро», которое создала Татьяна Навка. Фигуристка выступила с Петром Чернышевым и своей дочкой Надеждой. В зале находились многие звезды: Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Эвелина Бледанс.

Пришла поддержать спортсменку и Валерия с Иосифом Пригожиным. Певица облачилась в белоснежный брючный костюм. Приталенный жакет и брюки в пол вытянули ее силуэт.

Артистка призналась, что подарила свой голос королеве-мать в этой постановке. К слову, Наталья Подольская тоже пришла на премьеру в костюме, но нежного цвета припыленной розы, и плюшевой белой шубке.

Поклонники восхитились тем, как выглядят артистки. Многие подсчитали, что звезда выглядит моложе своих лет. «Валерия, какая вы крутая», «Что-то изменилось. Прическа вас так молодит», «Какая вы женственная», «Костюм выглядит изысканно», «Ну просто богиня», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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