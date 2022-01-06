«Тембр примитивен»: педагог по вокалу оценила музыкальные способности Моргенштерна, Милохина, Лепса и Лазарева

Исполнителей Алишера Моргенштерна, Даню Милохина, Сергея Лазарева и Григория Лепса послушала педагог по вокалу. Юлия Таравкова назвала сильные и слабые голоса шоу-бизнеса.

Педагог не оценила трек «Я когда-нибудь уйду» в исполнении Алишера Моргенштерна.

«Тембр примитивен, хотя интонирует в припеве терпимо. Моргенштерн работает в жанре, где главное — это умение создавать шоу, в том числе из собственной жизни», – прокомментировала педагог вокал Моргенштерна.

Даня Милохин с песней «Башня» также не впечатлил музыканта.

«Если пока его подают только под фонограмму – значит, живьем это звучит некачественно. Мне кажется только в России существует направление не поющих людей — блогеров, выпускников «Камеди Клабов» и подобных популярных направлений, которые записывают песни, альбомы», – отметила специалист в беседе с kp.ru.

К Сергею Лазареву у музыканта претензий не было. Юлия Таравкова послушала совместную композицию артиста с Владом Топаловым и сказала:

«У Лазарева сильный, красивый, идеально интонационный вокал».

Новая песня «Любимая» в исполнении Юрия Антонова и Григория Лепса тоже порадовала музыканта:

«Звучит фирменный вокал Лепса с его микстом на верхних нотах. Конечно, эта песня для более зрелых людей, поколение Тик-Тока ее не оценит».

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