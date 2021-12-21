От ресторанов до большой сцены: как Григорий Лепс строил карьеру, боролся с зависимостью и зарабатывал миллионы

В этом году артисту исполнилось 59 лет.

Григорий Лепс стал одним из главных ньюсмейкеров декабря. Новость о разводе артиста с женой прозвучала как гром среди ясного неба.

От расторжения брака супругов не остановили ни 20 лет совместной жизни, ни трое общих детей. В 59 лет он вновь в статусе холостяка. Как складывалась жизнь и карьера музыканта — в материале Teleprogramma.pro.

Григорий Лепс: детство и юность

Григорий Лепсверидзе — именно так звучит настоящая фамилия певца — родился 16 июля 1962 года в Сочи в рабочей семье. Родные никак не были связаны с творчеством. Его отец Виктор Антонович работал на мясокомбинате, а мама Натэлла Семеновна — на хлебозаводе. Есть у Лепса и сестра Этери, которая младше его на три года.

Как и многие обычные дети Гриша увлекался футболом и мало времени уделял учебе. В школе он был практически двоечником. Будучи учеником средней школы № 7 города Сочи, увлекся музыкой. А в возрасте 14 лет поступил в музыкальное училище по классу ударных инструментов. Тут учеба складывалась намного лучше. Окончив «музыкалку» с хорошими оценками Григорий пошел в армию. Служил в Хабаровске.

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Григорий Лепс: начало карьеры и популярность

После службы в армии Григорий Лепсверидзе устроился на режимный объект — завод по выпуску военных автомобилей. В то же время начал петь в ресторанах Сочи, парке «Ривьера», на танцплощадках, а в конце 80-х стал участником нашумевшей в то время рок-группы «Индекс-398».

За выступления в ресторанах Лепсу платили немалые деньги. Бывало, что получал по 150 рублей за ночь, что на тот момент было приличным заработком. От больших денег у артиста буквально снесло голову — алкоголь, тусовки до утра, женщины легкого поведения. В какой-то момент он понял, что нужно что-то менять, ведь под угрозой стояла уже его творческая карьера, и решил поехать в Москву.

Столица встретила горячего южного парня не очень душевно. Репертуар Лепса был никому не интересен, он перебивался случайными заработками, а кроме алкоголя пристрастился и к запрещенным веществам.

«Выглядел соответственно плохо. Мой вес за 100 кг. А люди, обещавшие помочь когда-то, естественно, пропали. Трудно было со мной таким», — вспоминал Лепс.

К слову, обычный вес Лепса — 70 кг при росте 178 см.

В 1994-м Григорий Лепс начал записывать свой первый альбом – «Храни Вас Бог». Он увидел свет в 1995-м. Именно в этой пластинке была песня «Натали», которая и принесла артисту славу. На нее и на композицию «Храни Вас Бог» Лепс решил снять клипы, но внезапно оказался на операционном столе.

«Тогда после многолетнего тупого пьянства организм просто не выдержал — панкреонекроз, Скрутило в момент так, что думал — все, конец. По «скорой» забрали в больницу — и сразу на операционный стол. У докторов были серьезные сомнения, выживу ли. Помню, лежал и тупо глядел в больничный потолок. В голове — ни одной мысли. Страшно было, только когда умерших соседей из палаты выносили», — вспоминал Лепс.

Экстренная госпитализация не позволила Григорию выступить на «Песне года – 95». После этого случая Лепс отказался от алкоголя и веществ.

Григорий Лепс: лучшие песни

Оглушительный успех песни «Натали» стал главной мотивацией для записи второго альбома. В 1997-м вышла пластинка «Целая жизнь». Песня «Раздумья мои» прозвучала на фестивале «Песня года – 97», а позже Григория Лепса пригласила на «Рождественские встречи» сама Алла Пугачева. В «Олимпийском» он исполнил «Все равно увижу».

В 2000-м вышел третий альбом Лепс «Спасибо люди…». Год оказался насыщенным. Помимо выхода альбома, Лепс встретил вторую жену, Анну, и вновь оказался на операционном столе. Артист потерял голос.

На восстановление ушло два года. В 2002-м Лепс вернулся на сцену вместе с альбомом «На струнах дождя». Тогда же снял клип на песню, без которой даже не сейчас не обходится ни один вечер в караоке – «Рюмка водки на столе».

В 2006-м Лепс выпустил уже седьмой альбом «В центре Земли», и тогда же состоялся его первый большой концерт в «Олимпийском», который назвался так же, как и альбом.

А дальше Григорий Лепс записал практически поочередно два самых популярных дуэта. С Ириной Аллегровой он спел «Я тебе не верю», а со Стасом Пьехой — «Она не твоя». Композитором обоих песен стал продюсер Виктор Дробыш.

Девятый альбом Лепса получил название «Водопад», который вышел в 2008-м. После трехдневного сольного концерта Лепс снова угодил в больницу. На этот раз с бронхитом. Правда, уже через пару недель уехал на гастроли в Германию, где собирал аншлаги на выступлениях.

В 2009-м зрители услышали новую песню Лепса, которая буквально мгновенно стала хитом — «Я тебя не люблю». В 2010-м артист порадовал еще одним хитом «Уходи красиво», а также дуэтом с Валерием Меладзе «Обернитесь».

В 2011-м вышел десятый альбом артиста — «Пенсне». В этом году году Григорий получил звание «Заслуженный артист России». Тогда же Лепс решился на дуэт с Тимати. Они записал песню «Реквием по любви», но решили не останавливаться и выпустили еще одну – «Лондон». Последняя имела головокружительный успех.

2011-й выдался очень насыщенным на события. Лепс решил перепеть песню Льва Шапиро «Самый лучший день». Еще один оглушительный успех. За нее и за «Настоящую женщину» Лепс получил сразу две статуэтки «Золотой граммофон», что стало прецедентом в истории вручения премии. Ранее одному артисту вручали только один «Граммофон».

В 2012-м Лепс представил песню «Водопадом», которая также была удостоена «Золотого граммофона». В этом же году Лепс выпустил очередной альбом «Полный вперед!» и два сборника популярных песен.

Еще один дуэт, который стал очень популярным, у Лепса получился с Ани Лорак. Артисты исполнили песню «Зеркала». Позже, в 2016-м, они представят еще один хит — «Уходи по-английски». Кроме того, Лепс порадовал своих фанатов песней «Я счастливый».

Григорий Лепс: проекты, бизнес и доход

С 2015 года Григорий Лепс стал появляться на телевидении. Первым его проектом стало шоу «Главная сцена» на телеканале «Россия 1», где он выступил соведущим Гарика Мартиросяна.

В этом же году Лепса пригласили стать наставником «Голоса». Дебют получился весьма успешным. Команда Лепса одержала победу. В следующем сезоне он вновь занял кресло наставника в «Голосе» и взялся за продюсирование Александра Панайотова, который занял второе место в проекте. К слову, продюсировал Лепс и Ольгу Бузова, правда, быстро отказался от этой идеи.

Еще в 2012-м Лепс открыл продюсерский центр собственного имени, куда примкнули такие молодые исполнители как Витольд Петровский, Cosmos Girls, Grechanik и Ромади.

А свой первый бизнес Лепс организовал еще в 2011-м. Он стал совладельцем караоке-бара Leps Bar в Москве и караоке-ресторана Gleps в Киеве. К данному времени оба заведения закрыты.

В 2012-м Лепс запустил линию очков «Leps Оптика», а в 2015-м открыл ювелирный дом Григория Лепса GL Jewelry.

В 2017-м вместе с Эмином Агаларовым Лепс открыл рюмочную «Рюмка водки» в Москве. А в 2019-м они запустили еще один проект — ресторан Lesnoy. В том же году артист объявил о запуске линии фермерских продуктов и водки LEPS под брендом «Хлебосольное подворье Григория Лепса».

Кроме того, певец открыл в Москве булочную «Пироги», но в 2020-м заведение из-за пандемии стало убыточным и закрылось.

Помимо всего этого, Григорий Лепс коллекционирует иконы. В 2018-м он организовал выставку в Кремлевском историческом музее.

По данным Forbes? размер годового дохода артиста составляет порядка девяти миллионов долларов.

Григорий Лепс: личная жизнь

Первой любовью Григория Лепса стала Светлана Дубинская. Они познакомились еще в музыкальном училище. Вскоре поженились, но брак довольно быстро распался. В 1984 году у артиста родилась дочь Инга. Она стала актрисой. Снимается, в основном, в видеоклипах и независимых проектах, а также пишет сценарии.

В 2016-м Инга решила попытать счастья на «Голосе», но не прошла этап слепых прослушиваний. Позже Лепс признался, что предупреждал дочь о том, если она придет в проект, то он не повернется к ней. Так и вышло. Григорий Лепс узнал голос дочери и не нажал красную кнопку.

В 2000 году Лепс был на концерте Лаймы Вайкуле, где увидел танцовщицу Анну Шаплыкову, которая младше его на десять лет. Вскоре они расписались. В браке родились трое детей — две дочери Ева (2002 г.) и Николь (2007 г.) и долгожданный сын Ваня (2010 г.).

К слову, к музыкальным планам второй дочери Евы Лепс отнесся с большим энтузиазмом, организовав поп-группу Cosmos girls.

В декабре стало известно, что Григорий Лепс разводится с Анной после 20 лет брака. 21 декабря они получили свидетельство о разводе. Музыкант оставил теперь уже бывшей жене бизнес с доходом 18 млн рублей в год.

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Григорий Лепс последние новости, болезнь

В 2021 году Лепс объехал города России с концертной программой «Иди и смотри». 8 марта в «Крокус Сити Холле» Григорий принял участие в праздничном концерте «Я нравлюсь женщинам», во время которого презентовал песню «Трибунал».

Недавно Лепс вновь попал в больницу. По слухам, с артистом случился нервный срыв и он вновь начал злоупотреблять алкоголем. Накануне музыкант появился в «Инстаграме», где объявил своим фанатам, что с ним все хорошо.

Буквально накануне стало известно, что Кремлевский дворец подал в суд на продюсерский центр Григория Лепса из-за сорванного концерта.

Все дело в том, что в декабре 2020-го центр взялся организовать юбилейный концерт Юрия Антонова в Кремле. Но из-за коронавируса концерт перенесли на май. Потом решили, что Антонову лучше выступить в «Крокус Сити Холле». Теперь с Лепса требуют миллион 950 тысяч из-за сорванных договоренностей.

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