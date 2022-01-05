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Одно платье – три хитрости: Асмус после советов Хромченко грамотно подчеркнула талию платьем на запах цвета фламинго

Звезда примерила этот актуальный наряд на Новый год в Дубае.

Одно платье – три хитрости: Асмус после советов Хромченко грамотно подчеркнула талию платьем на запах цвета фламинго
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус решила отметить этот Новый год с дочкой Настей в Дубае. Вместе с наследницей они взобрались на самую макушку чертова колеса и оттуда наблюдали за фейерверками над городом.

По случаю праздника актриса примерила особенное платье цвета фламинго, в котором можно было увидеть сразу три стилевые хитрости, озвученные Эвелиной Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Во-первых, платье было пошито на запах, а это выгодно подает талию и может скрыть животик при его наличии.

Во-вторых, у него были трендовые рукава-окорока, они дополнительно, по мнению стилиста, подчеркивают фигуру и создают визуально фигуру «восьмерка».

В-третьих, V-образное декольте зрительно вытягивает шею и придает роста.

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