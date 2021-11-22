Стройнит по пяти пунктам: Хромченко показала, как должен выглядеть идеальный костюм для полных

Эвелина Хромченко рассказала, как должен выглядеть идеальный костюм для корпулентных женщин. Она заметила, что подобрать его не так-то просто.

«С такой фигурой сложно найти одежду, которая, во-первых, украсит, во-вторых не прибавит возраста и, в-третьих, впишется в сезон», — сказала Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Пример такого костюма показали на подиуме проекта. Он производил эффект стройности благодаря свободному крою, который прячет рельефы, черному цвету, визуально сужающему силуэт, монохромности и лампасам на брюках, которые вытягивает фигуру.

Кроме того, пышным женщинам важно следить за вырезом, идеален для них V-образный. Он удлиняет шею и делает подбородок менее массивным. А вот от квадратного декольте полным стоит отказаться, оно расширяет плечи.

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