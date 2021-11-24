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Для любого возраста, статуса и стиля: Хромченко показала самые модные в этом сезоне сапоги ботфорты

В настоящий момент в тренде вполне целомудренные модели.

Для любого возраста, статуса и стиля: Хромченко показала самые модные в этом сезоне сапоги ботфорты
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

На «Модном приговоре» Первого канала показали самые модные в этом сезоне сапоги ботфорты. Они имеют массивную подошву без каблука или с маловыраженным каблуком и напоминают продленные сапоги челси.

Эвелина Хромченко заметила, что такие ботфорты смотрятся весьма целомудренно и их могут носить женщины любых возрастов, даже за 50. Впрочем и юные девушки вполне адекватно будут выглядеть в таких сапогах и мини-юбках.

Чтобы образ сделать максимально сдержанным, под ботфорты можно надеть лосины или другие облегающие брюки, тогда голенища будут напоминать продолжение штанин. Ботфорты по типу челси, уверена Эвелина Хромченко, можно включать в комплекты самых разнообразных стилей, это универсальные сапоги.

«Выгодно подчеркивают красоту ног», — похвалил модные ботфорты Александр Васильев.

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