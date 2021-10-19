Ярко, стройно, женственно: Хромченко рекомендовала трендовое платье, которое отлично подчеркивает талию

На «Модном приговоре» Первого канала показали на героине шоу актуальное платье, которое соединило в себе сразу несколько трендов.
Оно оказалось пошито на запах, что сейчас весьма актуально. Этот крой успешно скрывает небольшие животики и практически всегда очень женственно подает фигуру, делая красивый и деликатный акцент на талии. Также у платья оказались актуальные рукава-окорока, которые помогают создать визуально фигуру «песочные часы».
Кроме того, принт наряда соединил в себе сразу четыре модных рисунка: горох, полоску, крупный цветок в духе жостковского подноса и имитацию пэчворка.
«Такой дизайн платья! Он делает меня яркой и артистичной! Я в таком никогда не ходила!» — восхитилась участница модного преображения.
«Прекрасно выглядишь!» — пришел в восторг муж героини.
«Вот он волшебный эффект платья! Не спорьте с ним!» — воскликнула Эвелина Хромченко.
По мнению ведущей, яркие платья способны сотворить чудо, особенно, когда дело касается отношений мужчины и женщины.
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