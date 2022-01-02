Во дает! Молодая жена Жулина обваляла аппетитную попку в песке и «щелкнула» для поклонников

Александр Жулин решил этой зимой устроить своей жене Наталье Михайловой романтическое путешествие и улетел вместе с ней, без детей в Арабские Эмираты.

Фигуристка призналась, что не совсем привычно себя чувствует без дочек, слишком свободно. Но успела воспользоваться ситуацией, поставив в личный блог несколько пикантных снимков из отпуска. Ранее мы писали, как она засветила роскошный вид сзади в бикини.

Теперь молодая жена Жулина пошла дальше. Она обваляла свои аппетитные ягодицы в песке и сфотографировала их крупным планом для Instagram.

«Простите за попу в кадре, но когда, если не первого января? Я художник, я так вижу. Привет, 2022-й!» — подписала Наталья Михайлова снимок.

Напомним, 57-летний Александр Жулин с 2011 года счастлив в браке с фигуристкой Натальей Михайловой. Они воспитывают двух дочек Екатерину и Елену.

От первого брака с Татьяной Навкой у него есть наследница Александра.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!