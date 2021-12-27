«Огонь!»: молодая жена Жулина блеснула ядреными бедрами в бикини, впившемся в аппетитные недра

Наталья Михайлова в настоящий момент отдыхает с мужем в Арабских Эмиратах.

Наталья Михайлова и Александр Жулин решили этой зимой отдохнуть без детей и оправились в романтический тур в Эмираты.

Напомним, 57-летний Александр Жулин с 2011 года счастлив в браке с фигуристкой Натальей Михайловой. В 2013-м у них родилась дочь Екатерина, а в 2020-м — Елена. Для спортсмена это уже третий брак, ранее он состоял в законном союзе со своей партнершей Майей Усовой, а затем — с Татьяной Навкой, которая подарила ему наследницу Сашу.

В настоящий момент чемпион мира абсолютно счастлив со своей 35-летней женой, демонстрируя настоящую семейную идиллию. Кроме того, пара сейчас работает в тандеме, тренируя детей.

Отдыхать они тоже предпочитают вместе, но обычно берут с собой дочек.

«Странное это дело — отдыхать без детей, я отвыкла. Столько свободного времени, непонятно куда себя деть», — призналась молодая жена Жулина поклонникам.

В личном блоге она поделилась фотографией в мини-бикини, сразив почитателей наповал своими формами в купальнике, который впился в ее аппетитные недра.

«Огонь!», «Роскошная фигура!», «Фигурка супер!» — написали фолловеры в комментариях.

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