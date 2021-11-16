Жена Жулина в алом бадлоне, красиво облегающем грудь, волнительно закружилась с мужем на льду

Наталья Михайлова раньше выступала с мужем в паре, а сейчас составляет с ним тандем в тренерской работе.

57-летний Александр Жулин с 2011 года счастлив в браке с фигуристкой Натальей Михайловой. В 2013-м у них родилась дочь Екатерина, а в 2020-м — Елена. Для спортсмена это уже третий брак, ранее он состоял в законном союзе со своей партнершей Майей Усовой, а затем — с Татьяной Навкой, которая подарила ему наследницу Сашу.

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В настоящий момент чемпион мира абсолютно счастлив со своей 35-летней женой, демонстрируя настоящую семейную идиллию. Похоже, что чета ни на секунду не желает разлучаться, проводя все выходные и праздники вместе.

Кроме того, пара сейчас работает в тандеме, тренируя детей. В личном блоге Наталья Михайлова рассказала, что после перерыва возобновляет набор детей в свою группу. При этом самых старательных она планирует отправлять на отбор к своему мужу Александру Жулину.

Этот пост в Instagram она украсила чарующим видео с танцем на льду в паре с супругом. В алом бадлоне, который подчеркнул ее формы, Наталья красиво закружилась с Александром на льду, вызывая восхищение у публики.

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