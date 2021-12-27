«Поклонники прислали»: Жулин показал архивное фото с Навкой и дочерью

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин и олимпийская чемпионка Татьяна Навка прожили в браке фактически 14 лет. Они расстались в 2010-м. А в 2000-м у них родилась дочь Саша. В тот период семья проживала в США, где Жулин работал тренером по фигурному катанию.

В своем инстаграме экс-фигурист поделился архивным снимком с Татьяной Навкой и дочерью.

«Поклонники прислали… сколько же лет этому фото», — написал Жулин.

Фанаты отметили, что нынешней жене спортсмена видеть такое, скорее всего, будет неприятно.

«Как-то вроде уже и ни к чему это фото…У вас такая красавица жена. Мне кажется, вашей жене не очень приятно, что вы выставляете эти фото», — написали пользователи Сети.

Напомним, в 2011-м Александр Жулин женился на фигуристке Наталье Михайловой. Они воспитывают двух дочерей — Екатерину и Елену.

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