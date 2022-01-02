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И над женой пошутил! Навка нарядилась с мужем в белые шапки и прогулялась после работы

Звезда льда выступила со своим ледовым шоу в Истре, а потом отдохнула с близкими.

И над женой пошутил! Навка нарядилась с мужем в белые шапки и прогулялась после работы
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

В Московской области в разных его городах показывают чередой шоу «Ледниковый период», куда вошли проекты Татьяны Навки и Ильи Авербуха. 1 января представление состоялось в Истре.

Олимпийская чемпионка приехала туда с поддержкой – мужем Дмитрием Песковым и дочкой Наденькой.

После представления она примерила с супругом белые шапочки и отправилась на прогулку по заснеженной Истре. Дмитрий Песков обнимал свою жену и позировал с ней для видео в Instagram, в конце которого пошутил – поставил пальцами «рожки».

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