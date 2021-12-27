Вся в белом: Барановская в сливочной шубке и модных сапогах-трубах отметилась в центре Москвы

Телеведущая увидела одну из елок, которую установили в столице. Она вместе со звездами поздравила народ с наступающим Новым годом.

Юлия Барановская является многодетной мамой. Раньше она была возлюбленной футболиста Андрея Аршавина, но спортсмен в итоге от нее ушел. После этого Юлия начала работать на телевидении.

Она дружит со многими знаменитыми персонами. Ей удается сниматься в передачах, вести концерты и путешествовать. Все свободное время она старается посвящать наследникам. Недавно вместе с сыном звезда эфира съездила в Иорданию.

Дома Барановская уже нарядила елку вместе с детьми. Она также исполнила мечту — ее дом теперь украшают гирлянды. А вот накануне телеведущая отправилась в центр Москвы. Там появилась елка с уникальными елочными игрушками.

На улице она отметилась в сливочной шубке оверсайз и сапогах-трубах, которые в моде в этом сезоне. У нее получился нежный монохромный образ.

Юлия поздравила народ с наступающим Новый годом. С ней была Алла Михеева и певица Валерия. Многие восхитились тем, как выглядела телеведущая. Поклонники одарили ее комплиментами.

«Юлечка, ты красотка!», «Какая вы женственная», «Очень красивая шубка», «Выглядите очень по-зимнему», «Снегурочка наша», «Какая вы светлая, пушистая, милая», «Восхищаете своей красотой», «Очень уютный образ», — прокомментировали пост подписчики.

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