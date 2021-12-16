«Весь дом сиял»: Барановская в голубой шубе в пол предстала у своего сверкающего особняка

Юлия Барановская является одной из самых известных телеведущих. Она смогла построить карьеру после того, как ее бросил Андрей Аршавин. Примечательно, что она осталась одна с тремя детьми.

Юлия не только дала им хорошее образование, регулярно возит на курорты и показывает другие страны, но успевает дарить им простые радости. На днях они вместе нарядили дома огромную елку.

Примечательно, что Барановская с наступлением декабря почти каждый вечер ездит на съемки, посещает вечеринки или премии. Каждый раз она наряжается в вечерние наряды.

А вот 16 декабря после работы телеведущая увидела свой современный особняк, украшенный гирляндами. Она запечатлелась на его фоне в голубой шубе в пол и белых ботинках. Юлия призналась, что всегда мечтала именно о таком праздничном доме.

«У меня всегда была мечта — чтобы под Новый год весь дом сиял, искрился огоньками, заряжал прохожих этим невероятным чувством предвкушения Нового года, искреннего и беззаботного счастья. Однажды, увидев рекламу одного, всем известного, бренда газированных напитков, поняла, что тоже хочу, чтобы и к нам приехал Дед Мороз и зарядил нас этой невероятной атмосферой. В этом году у нас появился личный „Дед Мороз“. Возвращаюсь каждый день домой с работы и попадаю в настоящую новогоднюю сказку», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились результатом. многие также одарили комплиментами саму Юлию. «Вау! Представляю, как в жизни это сказочно», «Какая у вас классная шубка», «Волшебная сказка! Юля здесь похожа на королеву!», «Какой волшебный мир, точно будут в Новый год чудеса», — прокомментировали пост подписчики.

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