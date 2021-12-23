Сказочные виды: Барановская в сливочной тунике и платке прогулялась у развалин в пустыне

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. Она ведет передачу с Александром Гордоном, а также участвует в «Модном приговоре», который ведет Александр Васильев. Примечательно, что Юлия одна воспитывает детей после того, как от нее ушел Андрей Аршавин. Но это не мешает ей регулярно появляться на светских раутах и даже путешествовать. На днях звезда оказалась в Иордании.

В этом году Юлия уже была в Петре. Она решила повторить свой подвиг уже со старшим сыном. Компанию ей также составит визажист Юрий Столяров. Ранее телеведущая покрасовалась в белом пальто оверсайз и сапогах-трубах.

Теперь она приехала к древним развалинам. На новых кадрах Барановская снова предстала в монохромном образе — сливочная туника и брюки сочетались между собой. Платок-тюрбан и ботинки на толстой подошве дополняли ее лук.

«Примерно 4,5 км от входа в Петру и потом еще 850 ступенек вверх , чтоб это увидеть. Монастырь Ад Дейр — очень жаль, что очень мало кто сюда доходит, если верить статистике. А это того стоит», — поделилась звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Юлия. Многие отметили, что она напомнила им восточную принцессу. «Юля, вам в таком варианте платка очень даже хорошо», «Очень красивая, особенно глаза», «Я вас сразу и не узнала», «Очень впечатляет», «Петра — одно из самых загадочных и красивых мест», «И без косметики естественная, очень милая», — прокомментировали пост подписчики.