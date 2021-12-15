«Мы с детьми наряжаем»: Барановская в белом мини-платье предстала у царственной елки дома

Телеведущая похвасталась своим символом Нового года. Она также нарядилась и рассказала, наряды каких цветов подойдут для встречи главного праздника.

Юлия Барановская давно стала телеведущей. После расставания с Андреем Аршавиным она сама воспитывает троих детей. Примечательно, что это не мешает ей хорошо выглядеть, а также посещать разные мероприятия.

Недавно она совершила очередную поездку на Алтай. А вот декабрьские дни Юлия то и дело проводит на премиях и вечеринках. Каждый раз она предстает в вечерних платьях на публике.

А вот теперь Барановская нашла время, чтобы поставит дома елку. Она выбрала живую пихту, которая уперлась в потолок в ее большом доме. Главный символ Нового года телеведущая нарядила в синих, лиловых и серебристых оттенках. По словам Юлии, она наряжала елочку с детьми.

Для видео она также показала свое преображение. Сначала телеведущая была в мохнатых тапочках и легком домашнем платье. Потом Барановская уже позировала в белом мини-платье и туфлях на каблуке.

«Ежегодно мы с детьми наряжаем елку, но в этом году я узнала, что настоящее новогоднее дерево — это пихта. Несколько столетий назад Петр I, поддавшись магическому очарованию пихт в Европе, велел отмечать праздник 1 января, а пихты сделал неотъемлемым украшением дворцов и площадей. Кроме того, пихты положительно влияют на атмосферу в доме и внутреннюю энергию. Не зря же говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Ведь действительно, ваш дом должен быть украшен в правильных цветах года. Для встречи 2022 года подойдут лавандовый и королевский синий. Также важно, какие блюда у вас будут на столе, какой образ подобрать для новогодней ночи», — поделилась звезда.

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