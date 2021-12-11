«Еле уговорил!»: Пугачева в кожаном платье с мини-юбкой и модных сапогах-трубах позировала в замке

Максим Галкин подловил Примадонну в дерзком наряде. Она не побоялась показать стройные ноги.

Алла Пугачева в этом году отпраздновала 72-летие. Она предпочитает даже в таком элегантном образе выглядеть стильно. Зачастую певица посещает бутик Игоря Гуляева. За последние недели она отметилась как в пальто, так и дубленке.

Артистка порой выходит на улицы Москвы. Но и дома ей не бывает скучно. Двойняшки Лиза и Гарри всегда придумывает развлечения. А также Примадонна устраивает застолья.

11 декабря Максим Галкин подловил жену, которая нарядилась. Алла Борисовна щегольнула в замке в кожаном мини-платье с открытыми плечами и широким поясом. Наряд с короткой юбкой позволил ей открыть ножки.

Образ дополнили модные сапоги-трубы и митенки. Пугачева сделала объемную небрежную укладку. Она позировала у полотна в гостиной. Нюдовый макияж подчеркнул ее природные черты лица. К слову, сапоги-трубы стали популярны в этом сезоне. Они есть у Ксении Бородиной, Саши Савельевой, Натали Водяновой и других модниц.

«Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» — заявил Галкин.

Поклонники и друзья пришли в восторг. Многие осыпали примадонну комплиментами. «Безумно красивая девочка», «Хорошо, что уговорил. Красивая Аллочка и нам приятно», «Отлично выглядит! Так стильно, модно, молодежно!», «При всем уважении, но это просто Лолита какая-то», «И все ж она супер! Прям действительно Примадонна!» — прокомментировали пост подписчики.

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