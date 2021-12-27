«Это быстрый путь пообщаться с «рогатым»: Дима Билан оценил успех Моргенштерна

В интервью для YouTube-канала Ксении Собчак певец Дима Билан признался, что он отдает на сцене всего себя и полностью проживает каждый свой концерт. В этой связи 40-летний артист отметил, что далеко не каждый исполнитель настолько выкладывается перед публикой.
Телеведущая тут же попросила звезду прокомментировать феномен рэпера Моргенштерна.
«У меня абсолютное ощущение, что он работает с темной стороной жизни. Я это вижу, я это чувствую, потрогать даже могу, — высказался Билан о молодом коллеге. — Это достаточно быстрый путь, на самом деле, к славе. Это быстрый путь пообщаться с «рогатым» (с дьяволом. — Прим. авт.) и сделать себе карьеру. Я много на эту тему смотрю, много читаю…»
Добавим, что в последнее время многих артистов спрашивают в интервью, как они относятся к творчеству Моргенштерна. Вот ответы Карины Кросс, Стаса Пьехи, Иды Галич, Эмина Агаларова и Ларисы Долиной.
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