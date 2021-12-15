«Мегаответственный человек»: Ида Галич поделилась впечатлениями о работе с Моргенштерном

На канале СТС стартовало шоу «Русский ниндзя», которое ведут блогер Ида Галич, рэпер Моргенштерн и экс-капитан сборной России по регби Василий Артемьев.

В новом интервью Иду Галич спросили соответствует ли Моргенштерн в работе своему образу, который создал на сцене. Действительно ли он расхлябанный нигилист, который думает только о деньгах.

Ведущая отметила, что оба ее партнера по программе были очень комфортными и профессиональными людьми, никаких конфликтов между ними не возникло.

«Алишер проявил себя как мегаответственный человек: всегда приходил вовремя и уходил только после завершения съемок. Думаю, он прекрасно понимает, как все устроено. Он отличный бизнесмен, поэтому, что касается работы, все хорошее, что я слышала о нем, он подтвердил», — поделилась Галич с изданием Wday.

Она добавила, что с организаторами шоу обсуждалась возможность того, что и ведущие попробуют пройти сложную полосу препятствий наравне с участниками. Однако после ночных съемок и холода шоумены заболели и от этой идеи пришлось отказаться.

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