«Есть музыканты, которые намного круче него»: Эмин рассказал о причинах успеха Моргенштерна

Как отметил музыкант, у некоторых его коллег страдает маркетинговая составляющая.

Музыкант Эмин Агаларов объяснил, почему многие музыканты не могут сегодня добиться такой же популярности, как рэпер Моргенштерн. При этом его он не считает самым талантливым на сцене.

«Есть музыканты, которые намного круче него, но мы про них мало что знаем. Потому что у них хромает маркетинговая составляющая». Эмин Агаларов

Как отметил Эмин Агаларов, он не слушает музыку, которую поет Моргенштерн и ему подобные. При этом понимает, что она востребована среди молодежи. По словам Агаларова, Моргенштерн — парень неглупый. С точки зрения коммерции он все делает правильно. Этот певец умеет быть на слуху и правильно это монетизировать, сообщает «АиФ».

Напомним, что рэпер Моргенштерн — один из самых популярных музыкантов в стране. На его концертах практически всегда неизменные аншлаги.

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