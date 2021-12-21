«Почему люди становятся популярными?»: Карина Кросс вывела секрет успеха Моргенштерна

По мнению певицы, будущая звезда должна быть готова к своей популярности.

В интервью для YouTube-шоу «Дерзкая готовка» популярный блогер и певица Карина Кросс порассуждала о людях, которые добиваются успеха.

По мнению 29-летней звезды, слава приходит к тем, кто с головой погружен в свое любимое дело. Девушка привела в пример рэпера Моргенштерна.

«Почему люди становятся популярными? Мне так кажется, что они готовы к этой популярности — они погружены и влюблены в то, что они делают, искренне, по-настоящему, — поделилась мыслями Карина. — Вот почему Морген популярный? Не потому, что он делает что-то сверхъестественное. А потому что он кайфует от того, что делает! И делает это искренне. Ну, то есть, многие люди могут писать музыку, подобную его. Но Морген один — потому что он такой, потому что он кайф получает».

Девушка отметила, что если все люди научатся получать удовольствие от своей работы, мир станет классным.

Напомним, ранее свое мнение о секрете успеха рэпера Моргенштерна выдал певец Стас Пьеха.

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