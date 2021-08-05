«Он выбрал идеальный путь»: Стас Пьеха похвалил Моргенштерна как артиста

40-летнего певца Стаса Пьеху спросили, нравятся ли ему современные молодые исполнители, пришедшие на сцену из TikTok и YouTube. Артист отметил, что не будет критиковать звезд, которые заполучили свою аудиторию. Он признался, что изначально предвзято относился к певцам из соцсетей, а потом понял, что не хочет быть похожим на «старого деда», осуждающего молодежь.

На этой волне Пьеху спросили, согласится ли он на дуэт с рэпером Моргенштерном, например.

«Если бы такая тема случилась, наверное, это было бы прикольно. Почему нет? — ответил Стас в YouTube-шоу «Алена, блин!» — Моргенштерн — офигенно талантливый чел. Это такой контраст! Чем Моргенштерн делает зашкварней, тем круче у него выстреливает. Он выбрал идеальный путь: надо быть как бы плохим чуваком — и все будет круто. Понятно, что он настолько плохой, что это комедия. И ты понимаешь, что там на самом деле другая совершенно личность. Просто это работает».

Пьеха вспомнил еще одну поющую блогершу Инстасамку и отметил, что такой стиль его веселит. Певец назвал смешным, когда люди всерьез верят, что эти исполнители такие плохие, какими себя изображают.

Стас подчеркнул, что современный слушатель привыкает воспринимать музыку быстро, смахивать непонравившийся трек и не вдумываться в песни. Поэтому «поверхностный» жанр рэперов-блогеров и находит своего слушателя.

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