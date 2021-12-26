Притягательный эффект: Бузова вслед за Топурией выбрала вечернее платье с трендовыми прорезями на талии

О том, что такая одежда сейчас в моде, рассказывал стилист Александр Рогов.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live рассказал о тренде этого сезона – одежде с различными прорезями. Они могут быть в области декольте, как это было на джемпере у Ксении Бородиной. Или в области плеч на жакете, который предпочла певица Алсу.

Кроме того, для вечерних вариантов хороши образы с прорезями в области живота и талии. Именно такое платье, к примеру, выбрала Кети Топурия для образа на съемках «Голубого огонька» на «России 1».

Теперь тренд подхватила и Ольга Бузова, появившись на телевизионном проекте «Х-Фактор» в Минске в белоснежном платье в пол со шлейфом, красиво подав фигуру в прорезях на одежде.

Инкрустации страз и полупрозрачность ткани усилили притягательный эффект.

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