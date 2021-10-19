Со скрытыми застежками: Алсу предстала в костюме модного цвета с прорезями на плечах

Этот оттенок идет далеко не всем модницам.

Певица Алсу поддержала тренд на желтый цвет, купив костюм оригинального кроя брючной группы. Этот оттенок Институт Pantone, наряду с серым, назван самым актуальным в этом году.

Наряды в желтых тонах также приобрели Анна Нетребко и ее сын Тьяго, Кристина Орбакайте, Ольга Кабо. В то же время Эвелина Хромченко предупреждала, что одежду в данном цвете нужно выбирать с осторожностью. Иногда она некрасиво подает природный оттенок лица, поэтому на шопинг лучше выбираться днем, когда все вокруг выглядит наиболее естественным.

Алсу предпочла яркий вариант желтого с необычным жакетом, который имел прорези в области плеч. Кроме того, он был со скрытыми застежками и удлиненным рукавом. Артистка не стала утяжелять и без того сочный образ аксессуарами, примерив только длинные серьги.

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