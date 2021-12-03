Кети Топурия вслед за Софьей Эрнст появилась на публике в красном платье с фантазийными разрезами

Кети Топурия в таком облике снялась в новогодней программе.

Отечественные звезды активно снимаются в праздничных программах в преддверии Нового года.

Ранее мы писали об образе Софии Ротару, которая появилась на съемках в актуальном платье-жатке. Его на Первом канале в «Модном приговоре» советовала Эвелина Хромченко модницам.

Кети Топурия тоже позаботилась о заметном луке на съемках новогоднего шоу «Голубой огонек» на «России 1».

Певица облачилась в красное платье по фигуре с акцентом на талии, которая дополнительно подчеркивалась фантазийными разрезами в области живота.

Любопытно, что накануне в похожем платье появлялась на светском гала-ужине Софья Эрнст, которая тоже выбрала актуальную модель алого тона с похожими элементами дизайнерского декора.

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