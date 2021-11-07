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Привлекательно и стильно: Рогов вслед за Хромченко посоветовал модный джемпер с вырезом на груди

Такие декольте сейчас считаются хитом сезона.

Привлекательно и стильно: Рогов вслед за Хромченко посоветовал модный джемпер с вырезом на груди
Александр Рогов. Фото: instagram.com/alexandrrogov/

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live показал модный трикотажный джемпер с вырезом в области декольте. По словам стилиста, такие модели считаются трендовыми в сезоне.

Модный джемпер. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

«Всевозможные вырезы на груди очень актуальны!» — заверил ведущий.

К слову, ранее точно такой же джемпер посоветовала на шоу «Модный приговор» и Эвелина Хромченко. Она рекомендовала его зрелым дамам, которые хотят внести в свои образы немного пикантности.

Идеальное декольте. Кадр из шоу «Модный приговор» / Первый канал

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